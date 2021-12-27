Украинская певица Анна Тринчер, анонсировавшая буквально неделю назад операцию по увеличению груди, выяснила, что у нее фиброаденома (доброкачественное образование) молочной железы. Об этом 26 декабря она сообщила в своем Instagram

Украинская актриса устроила голосование «выше пояса» © Instagram, annatrincher_official

«Я думала, что такое бывает только в кино», — сказала певица, узнав заключение врачей.

Позже артистка прошла второе обследование, где ее диагноз подтвердили, однако медики заверили звезду, что ничего страшного в этом нет, поскольку фиброаденома поддается лечению.

После того, как Тринчер призналась, что у нее такая проблема, СМИ массово начали писать, что у исполнительницы опухоль, что очень разозлило Тринчер.

«Скорее всего, я не должна была рассказывать про эту проблему, но своим высказыванием и рассказом своей истории я поддержала многих девочек, у кого обнаружили такое же уплотнение, и дала им надежду, что не нужно переживать и думать, что это конец жизни», — сказала она.

Девушка еще раз попросила журналистов и поклонников не путать понятия, и перестать тем самым пугать женщин с таким диагнозом.

Анна Тринчер — украинская певица и актриса, представляла Украину на «Детском Евровидении 2015», участвовала в проектах «Голос страны», «Голос. Дети», а также снималась в сериале «Школа».

Тринчер встречается с украинских блогером Александром Волошиным, который не так давно сделал ей предложение, подарив возлюбленной кольцо от Cartier.