Экс-депутат Верховной Рады, бывшая военнослужащая и герой Украины Надежда Савченко сделала романтическую предновогоднюю фотосессию, снимки с которой 26 декабря выложила к себе в Facebook

«Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть на мир под другим углом зрения», — подписала пост Савченко.

Главком ВСУ успокоил украинских женщин из-за воинского учёта © © Facebook, Міністерство оборони України

«Похоже, Надежда влюбилась», «Пора замуж», «Не узнал сразу. Что пододеяльник с людьми делает», «Надька просто бомба. Минометная. Вот, что она имела в виду, когда обещала жахнуть по куполу Рады», «Участвует в шоу «Пацанки и панянки?», «Она хоть обута или все так же босиком, как в Раде, ходит?», «Убийца», «Нормально в театральный занавес завернулась!», «голодающие они такие», «После российской тюрьмы какая-то гламурная стала, стильная», «валькирия из украинской глубинки», «С этого и надо было начинать, а не бегать с автоматом», — написали комментаторы.

В 2014 году Надежда Савченко сражалась в Донбассе в составе Вооруженных сил Украины. В том же году ее взяли в плен неподалеку от поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК. На Савченко был камуфляж без опознавательных знаков, с собой — карта населенного пункта с обозначенными позициями ополченцев. В России в 2016 году ее обвинили в гибели журналистов и приговорили к 22 годам лишения свободы. Позднее Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным.