Внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович 26 декабря в эфире телеканала «Дом» назвал троллингом США слова министра обороны России Сергея Шойгу о провокациях, готовящихся американскими частными военными компаниями (ЧВК) в Донбассе

Госдеп отреагировал на заявления Шойгу по Украине © Public domain / Loren

На прошлой неделе на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина Шойгу заявил, что ЧВК США готовят провокации с химоружием в Донбассе. По его данным, для реализации этой цели США доставили в города Авдеевка и Красный Лиман резервуары с неустановленными химикатами.