Советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович 26 декабря в эфире телеканала «Дом» заявил о готовности Киева начать обмен пленными с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР)

Арестович пригрозил России «страшным поражением» © Алексей Арестович/Фейсбук

«Мы готовы обменять в любой день. Мы готовы обменять на Рождество, на Новый год <…> Но они на это не идут, привязывая все к политическим разменам», — заявил он.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента страны Владимира Путина заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По сведениям министра, на Украине уже находятся около 120 представителей частных военных компаний из Штатов.