По его словам, власти Украины готовы передать 58-59 человек, но в Донбассе якобы не хотят идти навстречу. Он добавил, что Киевом был предложен ряд сценариев обмена пленными.
«Мы готовы обменять в любой день. Мы готовы обменять на Рождество, на Новый год <…> Но они на это не идут, привязывая все к политическим разменам», — заявил он.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента страны Владимира Путина заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По сведениям министра, на Украине уже находятся около 120 представителей частных военных компаний из Штатов.