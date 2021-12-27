Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива 26 декабря опубликовал в своем Telegram видео, где жительница Украины показала средний палец президенту Владимиру Зеленскому

Закон о постановке украинских женщин на воинский учет высмеяли в сети © Открытые источники

«Землю продали — нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко, Зеленского и иже с ними я отставать не собираюсь вообще», — заявила украинка, показав в конце нецензурный жест со словами: «Вот вам!».

Комментируя ролик, Кива написал, что украинские женщины «главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали».

На днях появилась информация, что на Украине на воинский учет будут ставить женщин, в том числе беременных, и тех, у кого есть несовершеннолетние дети. Все женщины в возрасте от 18 до 60 лет в течение 2022 года будут обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет в зависимости от своего образования и профессии.

Как заявили в Минобороны страны, женщины получат возможность привлекаться к обеспечению обороны государства. В мирное время их смогут призвать на военную службу или же дадут служить в заповеднике на добровольной контрактной основе. Позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уточнил, что речи о призыве или обязательной мобилизации женщин на Украине в армию не идет — они будут уходить на сборы по желанию. Он добавил, что этот приказ — шаг навстречу украинкам, которые хотят служить в армии.