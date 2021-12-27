Президент России Владимир Путин согласится на встречу со своим коллегой Владимиром Зеленским при условии, если тот «уничтожит политическую карьеру» бывшего главы Украины Петра Порошенко. Об этом 26 декабря заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала Украина 24

Порошенко-«освободитель». Путин раскрыл истинную роль пятого президента Украины в событиях в Донбассе © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Чалый отметил, что его слова основаны на опыте работы с Россией на различных переговорах, и ему нечем подтвердить свою теорию.

Он также считает, что уголовное преследование Порошенко ни к чему не приведет.

На прошлой неделе Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. В Службе безопасности Украины политика обвинили в использовании своих полномочий, чтобы разорвать договоры на угольные поставки из ЮАР.