«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко — это враг номер один», — сказал он.
Чалый отметил, что его слова основаны на опыте работы с Россией на различных переговорах, и ему нечем подтвердить свою теорию.
Он также считает, что уголовное преследование Порошенко ни к чему не приведет.
На прошлой неделе Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. В Службе безопасности Украины политика обвинили в использовании своих полномочий, чтобы разорвать договоры на угольные поставки из ЮАР.