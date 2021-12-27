У армян богатая история, в этой истории было разное, включая группировки национал-радикалов и террористов, напомнил эксперт.
«Группировки радикалов и террористов пытались как-то своё фе высказывать по разным поводам российскому руководству. Разве что этим можно объяснить всё происходящее. Американцы, если угодно, перекупили не Армению, а её руководство, по принципу Березовского — "не покупай завод, купи директора"», — сказал Сатановский.
Армения может превратиться в антироссийскую страну по примеру Украины, если усилия Запада будут и далее успешны, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.