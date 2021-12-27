История Армении полна различных страниц, но нынешнее государство обязано России своим существованием. В то же время, к власти в стране пришли прозападные националисты. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политический аналитик Евгений Сатановский

У армян богатая история, в этой истории было разное, включая группировки национал-радикалов и террористов, напомнил эксперт.

«Группировки радикалов и террористов пытались как-то своё фе высказывать по разным поводам российскому руководству. Разве что этим можно объяснить всё происходящее. Американцы, если угодно, перекупили не Армению, а её руководство, по принципу Березовского — "не покупай завод, купи директора"», — сказал Сатановский. «Плод больной фантазии политологов». Сатановский о том, что на самом деле происходит в Армении © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Армения может превратиться в антироссийскую страну по примеру Украины, если усилия Запада будут и далее успешны, заключил собеседник издания.

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