Война между Западом и Россией неизбежна, уверен политический аналитик Евгений Сатановский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Россия должна была выполнить пожелания соседей и ударить по Украине вплоть до Приднестровья, заявил эксперт. «Плод больной фантазии политологов». Сатановский о том, что на самом деле происходит в Армении © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — сто процентов. Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы, насколько у нас есть новые системы стратегических вооружений, превышающие все возможности американских, насколько всё это будет готово к использованию и так далее», — сказал Сатановский.

В то же время, собеседник издания не берётся прогнозировать, когда именно случится эта война.

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