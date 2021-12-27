Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв поделился промежуточными итогами своего жизненного пути в интервью Украина.ру

Самым большим достижением последних тридцати лет Соловьёв называет характеристику Карена Шахназарова.

«Мне сложно и неловко на эту тему говорить, как-то очень нескромно. Карен Георгиевич Шахназаров вообще считает, что я чуть ли не создатель нового жанра политической журналистики. Я думаю, что он просто очень добр ко мне», — сказал телеведущий. Акопов рассказал, как Путин загнал Запад в ловушку © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Своим успехом Соловьёв считает обязанным команде, возглавляемой Гаяне Амбарцумян и Диной Айрапетовой. Собеседник издания заявил, что в этой команде был создан новый формат политического телевидения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.