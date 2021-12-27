Для журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва СССР - это Родина со всеми плюсами и минусами. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Плюсы и минусы, критика, любовь и ненависть в отношении СССР — всё это вместе, и всё, что с этим связано — для Соловьёва является Родиной. И в развале Союза виноваты конкретные люди. Поэт Алексей Иванов о распаде СССР: Перестройка была игрой в напёрстки © из личного архива Алексея Иванова

«Советский Союз распался не в декабре 1991 года, это надо очень чётко понимать. Сам факт, что к власти пришли столь безграмотные, бездарные, безвольные, жалкие, ничтожные люди — как раз свидетельство того, что деградация началась довольно давно», — сказал собеседник издания.

Соловьёв отметил, что никто из тогдашних политиков, кроме Владимира Жириновского, не встал на защиту СССР.

Полностью интервью можно прочитать здесь.