Плюсы и минусы, критика, любовь и ненависть в отношении СССР — всё это вместе, и всё, что с этим связано — для Соловьёва является Родиной. И в развале Союза виноваты конкретные люди.
«Советский Союз распался не в декабре 1991 года, это надо очень чётко понимать. Сам факт, что к власти пришли столь безграмотные, бездарные, безвольные, жалкие, ничтожные люди — как раз свидетельство того, что деградация началась довольно давно», — сказал собеседник издания.
Соловьёв отметил, что никто из тогдашних политиков, кроме Владимира Жириновского, не встал на защиту СССР.
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