Внешний долг США продолжает расти, сопровождаясь политическими кризисами. О закате сверхдержавы в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы восьмого созыва Олег Матвейчев

Шквал бесконечных обвинений со стороны США в адрес России по интенсивности превосходит времена Холодной войны, утверждает эксперт. Это вызвано ослаблением Америки, сказал Матвейчев.

«Впервые в начале семидесятых годов произошла ситуация, когда внешнеторговое сальдо у США стало отрицательным. Это означает, грубо говоря, что Америка больше у мира забирает, чем миру дает. То есть страна (США. — Ред.) начала жить в долг. Благо, есть печатный станок. Печатаешь-печатаешь… Однако это все равно ведет к скрытой долларовой инфляции», — сказал Матвейчев. Зеленский обсудил Донбасс с конгрессменами США © president.gov.ua

Внешний долг США увеличился на 30% со времён президента Обамы и он продолжает расти. В связи с этим США необходима война, чтобы обнулить его, заключил эксперт.

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