Возможные форс-мажорные обстоятельства, случившиеся на Украине, приняты военными России во внимание в отношении Казахстана. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

В самом Казахстане тоже не хотят идти по пути Украины — там "упоротых идиотов", исполняющих заказы Запада, не так много, отметил эксперт.

«В России отношение к Казахстану выстраивается в связи с украинским опытом (обжёгшись на молоке, дуем на воду) и с тем, что наши западные партнеры пытаются выстроить по ее рубежам горячие точки, чтобы Россия занималась Киевом и Нур-Султаном, а не вела внешнеполитическую повестку дня», — сказал Грозин. Грозин рассказал о единственной проблеме, с которой столкнулся Казахстан и Назарбаев © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Российские военные аналитики продолжают моделировать ситуации, могущие возникнуть в связи с событиями в Афганистане и проблемами в Центральной Азии. На юге складывается регион, который может потребовать серьёзного практического вмешательства, заключил эксперт.

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