В самом Казахстане тоже не хотят идти по пути Украины — там "упоротых идиотов", исполняющих заказы Запада, не так много, отметил эксперт.
«В России отношение к Казахстану выстраивается в связи с украинским опытом (обжёгшись на молоке, дуем на воду) и с тем, что наши западные партнеры пытаются выстроить по ее рубежам горячие точки, чтобы Россия занималась Киевом и Нур-Султаном, а не вела внешнеполитическую повестку дня», — сказал Грозин.
Российские военные аналитики продолжают моделировать ситуации, могущие возникнуть в связи с событиями в Афганистане и проблемами в Центральной Азии. На юге складывается регион, который может потребовать серьёзного практического вмешательства, заключил эксперт.
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