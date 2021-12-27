При новом президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве в стране активизировались националистические настроения. Об этом в отношениях Москвы и Нур-Султана стараются не говорить, рассказал в интервью Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

При Токаеве во власть в Казахстане стали приходить казахские «нацики», которые неровно дышат к «Туркестанскому легиону», которые любят Майдан и «нашу и вашу свободу», заявил эксперт. «Идиотов нет». Грозин о том, что сделает Россия, если Казахстан пойдет по пути Украины © РИА Новости, Александр Натрускин

«Пауза в российско-казахстанских отношениях, о которой все знают, но стараются не говорить, связана именно с этим. Если при Назарбаеве вся эта свора сидела под плинтусом и вылезала только тогда, когда ей щелкали пальцами, то теперь она поднимает голову», — сказал Грозин.

Эксперт видит две причины подобного положения дел: либо президент Токаев сознательно потворствует националистам, либо не контролирует ситуацию.

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