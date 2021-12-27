При Токаеве во власть в Казахстане стали приходить казахские «нацики», которые неровно дышат к «Туркестанскому легиону», которые любят Майдан и «нашу и вашу свободу», заявил эксперт.
«Пауза в российско-казахстанских отношениях, о которой все знают, но стараются не говорить, связана именно с этим. Если при Назарбаеве вся эта свора сидела под плинтусом и вылезала только тогда, когда ей щелкали пальцами, то теперь она поднимает голову», — сказал Грозин.
Эксперт видит две причины подобного положения дел: либо президент Токаев сознательно потворствует националистам, либо не контролирует ситуацию.
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