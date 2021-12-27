Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключал проведения общеукраинского референдума по Крыму, Донбассу и "прекращению войны". Это в интервью Украина.ру прокомментировал политолог Олег Неменский

Зеленский не раз предлагал провести такой референдум, однако его слова остаются словами. Никакой реальной реакции на уровне СНБО или Верховной Рады за ними не следует, подчеркнул эксперт.

«Можно сказать, что он таким образом лишь подчеркивает имидж политического балабола…В его предложении нет конкретики. Мы не знаем, какой именно вопрос он хочет вынести на обсуждение. «Воевать/не воевать»? Если он спросит «нужно ли дать Донбассу особый статус в случае воссоединения с Украиной», то это условие Минских соглашений, от которых формально Зеленский не отказывается», — сказал Неменский. Акопов: Путин уже не верит в Минские соглашения © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Если бы на референдум был вынесен вопрос по выполнению Минских соглашений, то это было бы хорошей идеей. Тогда народ бы высказался против соглашений, и это развязало бы руки России, уверен эксперт.

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