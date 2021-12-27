Юлия Тимошенко - политический "тяжеловес". Несмотря на трудности с новыми идеями, у её политической силы есть шансы войти в новый парламент. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

У Тимошенко сейчас сложилась очень сложная ситуация: ей надо предложить обществу новый образ не в плане причёски, а в смысле образа будущего, подчеркнул эксперт.

«Она немножко надоела обществу, и за ней нет ощущения свежей перспективы. Но она остается одним из опытнейших политиков Украины. Предвыборная кампания еще не началась, и она сможет предпринять необходимые шаги с тем, чтобы снова нарастить популярность. Вряд ли мы увидим прорывное движение вверх по электоральной массе». «18+»: Тимошенко удивила нарядом на Рождество © Юлия Тимошенко/Instagram

Сейчас Тимошенко важно сохранить свои силы, уверенно пройти в новый парламент и поучаствовать в новом коалиционном соглашении, заключил эксперт.

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