У Тимошенко сейчас сложилась очень сложная ситуация: ей надо предложить обществу новый образ не в плане причёски, а в смысле образа будущего, подчеркнул эксперт.
«Она немножко надоела обществу, и за ней нет ощущения свежей перспективы. Но она остается одним из опытнейших политиков Украины. Предвыборная кампания еще не началась, и она сможет предпринять необходимые шаги с тем, чтобы снова нарастить популярность. Вряд ли мы увидим прорывное движение вверх по электоральной массе».
Сейчас Тимошенко важно сохранить свои силы, уверенно пройти в новый парламент и поучаствовать в новом коалиционном соглашении, заключил эксперт.
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