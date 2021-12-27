С 90-х годов Ирландия превратилась в прибежище для многих граждан Прибалтики. О своих беседах с ними в интервью Украина.ру рассказал русский поэт и частный предприниматель Алексей Иванов

Иванов эмигрировал в Ирландию в 2000-м году. С тех пор эта страна стала "вторым СССР" — по некоторым данным, граждан бывшего Союза там полмиллиона.

«Я разговаривал с очень многими соотечественниками из Литвы, Латвии, Эстонии и других республик бывшего союза. Преобладающее большинство из них горько воспринимают настоящее и будущее своих маленьких родин и ностальгируют об СССР», — сказал Иванов. Марков рассказал, как Прибалтика покончит с нелегалами из Белоруссии - видео © Украина.ру

Даже граждане Польши со светлыми чувствами вспоминают времена, когда работа была гарантирована у себя на родине, отметил собеседник издания.

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