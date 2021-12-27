Ранее стало известно, что китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» — компания Beijing Skyrizon — через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. Украинский аналитик Александр Охрименко рассказал в интервью Украина.ру о будущем предприятия

Украина не рассчиталась с китайскими инвесторами, разбирательства по делу могут длиться несколько лет, а предприятие "Мотор Сич" можно похоронить, считает Охрименко. Охрименко сказал, чем закончится борьба Зеленского с олигархами

«Спасти предприятие уже нельзя. Без китайцев вряд ли. Никто не говорит, что китайцы — это лучшие друзья. Все понимают, что бизнес в белых перчатках не делают. Но если говорить о будущем предприятия, то будущее могло бы быть только с китайцами», — сказал эксперт.

На Украине всё ещё остаются предприятия, которые интересуют иностранных инвесторов с точки зрения советского наследства — высокотехнологичных патентов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.