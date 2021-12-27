Украина не рассчиталась с китайскими инвесторами, разбирательства по делу могут длиться несколько лет, а предприятие "Мотор Сич" можно похоронить, считает Охрименко.
«Спасти предприятие уже нельзя. Без китайцев вряд ли. Никто не говорит, что китайцы — это лучшие друзья. Все понимают, что бизнес в белых перчатках не делают. Но если говорить о будущем предприятия, то будущее могло бы быть только с китайцами», — сказал эксперт.
На Украине всё ещё остаются предприятия, которые интересуют иностранных инвесторов с точки зрения советского наследства — высокотехнологичных патентов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.