Две трети государственных ТЭС на Украине остановлены из-за отсутствия сырья. Украина ждёт веерных отключений, рассказал в интервью Украина.ру политолог Василь Вакаров

Более-менее оснащены лишь энергопредприятия группы Рината Ахметова, он закупает уголь в Южной Африке. Возможно, что какая-то часть угля, которую потребляют его предприятия, приезжает из Ростова-на-Дону при помощи серых схем, отметил эксперт.

«Наверняка вы знаете о том, что Украину этой зимой ждут веерные отключения. Во всяком случае, именно такие слухи у нас активно ходят, впрочем, это уже даже и не слухи…Пока что зима у нас теплая, точнее осень, но в феврале и в марте вполне вероятно, что у нас действительно будут веерные отключения», — сказал Вакаров. Энергетический кризис: На Украине начались веерные отключения электричества © РИА Новости, Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанк

Власти Украины считают, что народ страны мужественен, а поэтому переживёт отключение тепла, заявил эксперт.

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