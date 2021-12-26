Автор статьи замечает, что многие приближённые украинского лидера, как и он, являются выходцами из мира шоу-бизнеса.
«Актёры, режиссёры и руководители СМИ возглавили партию ["Слуга народа"] и последовали за ним к власти», — говорится в статье.
В частности, глава администрации президента Андрей Ермак был медиа-юристом и кинопродюсером.
Глава контрразведки Иван Баканов был директором студии «Квартал-95».
Главный советник президента Сергей Шефир был сценаристом и продюсером, в числе главных заслуг которого — популярный романтический комедийный фильм «Восемь первых свиданий» и сериал «Сваты», замечает автор.
Со ссылкой на украинский антикоррупционный сайт Bihus автор указывает, что в настоящее время не менее тридцати человек в правительстве Украины либо связанны с прежней работой Зеленского в комедийной студии, либо являются его родственниками.
В статье отмечается существующее в стране общее мнение о некомпетентности окружения украинского президента.
Издание также цитирует бывшего председателя украинского парламента Дмитрия Разумкова.
Он подтвердил, что основанием для назначения на руководящие посты в стране является преданность президенту и его окружению.
По словам украинского политика, это противоречит предвыборному обещанию Зеленского о том, что в областях, где его сторонники не имеют опыта, он будет использовать специалистов.
«Мы пришли на комедию, а оказалось, что смотрим фильм ужасов. Это совсем не смешно», — указал Разумков.