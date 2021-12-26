Распад Советского Союза — лишь промежуточный этап трансформации огромной территории, уверен эксперт.
«Кто сказал, что те республики, которые есть, многие из которых были слеплены благодаря воле большевиков, что они останутся в тех же границах? Ведь неслучайно то, что произошло в Грузии. Неслучайно то, что происходит с Украиной…Можно ли надеяться на то, что Советский Союз распался и всё остановилось? По-исторически наивно говорить о неприкосновенности границ», — сказал Соловьёв.
Мы будем свидетелями большой и сложной геополитической трансформации, в которой смешно говорить о нерушимости границ. Человечество вступило в эпоху турбулентности, и такие эпохи не бывают короткими и бескровными, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.