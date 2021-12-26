Положение на постсоветском пространстве - трагедийное, убеждён журналист и телеведущий Владимир Соловьёв. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Распад Советского Союза — лишь промежуточный этап трансформации огромной территории, уверен эксперт.

«Кто сказал, что те республики, которые есть, многие из которых были слеплены благодаря воле большевиков, что они останутся в тех же границах? Ведь неслучайно то, что произошло в Грузии. Неслучайно то, что происходит с Украиной…Можно ли надеяться на то, что Советский Союз распался и всё остановилось? По-исторически наивно говорить о неприкосновенности границ», — сказал Соловьёв. Суздальцев о том, что произойдет, если Россия закроется от республик бывшего СССР © Владимир Трефилов

Мы будем свидетелями большой и сложной геополитической трансформации, в которой смешно говорить о нерушимости границ. Человечество вступило в эпоху турбулентности, и такие эпохи не бывают короткими и бескровными, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.