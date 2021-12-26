Американец Джаред Шмек, позвонивший на прямую линию президенту США Джо Байдену и закончивший общение с ним вульгарной фразой, заявил газете The Oregonian 25 декабря, что не хотел быть грубым

Накануне Шмек пообщался с американским президентом по телефону, представил ему своих детей, пожелал ему «чудесного Рождества», а затем сказал «Вперёд, Брэндон!» (Let's Go Brandon!), после чего разговор оборвался.

Фраза «Вперёд, Брэндон!» широко используется в США сторонниками экс-президента Дональда Трампа в качестве эвфемизма для замены нецензурного лозунга, направленного против Байдена.

Возможно, американский президент не понял смысла фразы, потому что он ответил: «Вперёд, Брэндон! Я согласен».

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«А теперь на меня нападают за то, что я воспользовался свободой слова», — пожаловался американец.

Как сообщает издание, поступок Шмека вызвал осуждение в американских социальных сетях.