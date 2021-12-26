Накануне Шмек пообщался с американским президентом по телефону, представил ему своих детей, пожелал ему «чудесного Рождества», а затем сказал «Вперёд, Брэндон!» (Let's Go Brandon!), после чего разговор оборвался.
Фраза «Вперёд, Брэндон!» широко используется в США сторонниками экс-президента Дональда Трампа в качестве эвфемизма для замены нецензурного лозунга, направленного против Байдена.
Возможно, американский президент не понял смысла фразы, потому что он ответил: «Вперёд, Брэндон! Я согласен».
Позже Шмек сказал изданию, что он не сторонник Трампа и не хотел оскорбить Байдена. По его словам, таким образом он в шутливой форме выразил своё недовольство инфляцией, кампанией по вакцинации и другими внутренними проблемами, в которых он обвиняет президента.
«А теперь на меня нападают за то, что я воспользовался свободой слова», — пожаловался американец.
Как сообщает издание, поступок Шмека вызвал осуждение в американских социальных сетях.