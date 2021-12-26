Российская компания «Газпром» в очередной раз не стала бронировать использование газопровода «Ямал — Европа», сообщило 24 декабря агентство РИА Новости

Проанализировав данные аукционной платформы GSA Platform, агентство пришло к выводу, что компания четвёртый день подряд воздержалась от использования мощностей газопровода на точке входа в его польский участок.

«Снижение поставок по этому маршруту вкупе с прочими факторами влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на топливо на этой неделе впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров», — отмечается в сообщении РИА Новости.

Представитель российской компании сообщил, что она действует согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. «Газпром» приостановил поставки газа в Германию через Польшу © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В статье также отмечается, что газопровод «Ямал — Европа» является одной из трёх основных магистралей, по которым российский газ поставляется в страны Европы.



Двумя другими путями экспорта являются газотранспортная система Украины и газопровод «Северный поток».



В этом году, в связи с энергетическим кризисом в Европе, неоднократно выдвигались обвинения в адрес России в умышленном провоцировании такой ситуации путём уменьшения поставок газа.



В ответ представители компании сообщают, что поставки газа в ряд европейских стран в этом году превысили соответствующие прошлогодние значения.