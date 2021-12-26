Проанализировав данные аукционной платформы GSA Platform, агентство пришло к выводу, что компания четвёртый день подряд воздержалась от использования мощностей газопровода на точке входа в его польский участок.
«Снижение поставок по этому маршруту вкупе с прочими факторами влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на топливо на этой неделе впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров», — отмечается в сообщении РИА Новости.
Представитель российской компании сообщил, что она действует согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
В статье также отмечается, что газопровод «Ямал — Европа» является одной из трёх основных магистралей, по которым российский газ поставляется в страны Европы.
Двумя другими путями экспорта являются газотранспортная система Украины и газопровод «Северный поток».
В этом году, в связи с энергетическим кризисом в Европе, неоднократно выдвигались обвинения в адрес России в умышленном провоцировании такой ситуации путём уменьшения поставок газа.
В ответ представители компании сообщают, что поставки газа в ряд европейских стран в этом году превысили соответствующие прошлогодние значения.