Представители ДНР обвинили Украину в ракетном обстреле посёлка Гольмовский на севере Горловки. Об этом сообщило 25 декабря «Донецкое агентство новостей»

Представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что около 16:00 со стороны контролируемого киевским режимом посёлка Гладосово были выпущены две противотанковые управляемые ракеты. Видеоэксклюзив Украина.ру: обстрел дома под Донецком, где живет 6-летний Саша

«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — говорится в сообщении агентства.

С 27 июля 2020 года в Донбассе формально действует очередной комплекс мер усиления и контроля режима прекращения огня.

Он, в частности, запрещает применение любого вида оружия, размещение тяжёлого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях и полеты БпЛА вдоль линии соприкосновения сторон.