Как предположил депутат российского парламента от партии «Справедливая Россия», Украина может решиться на такой шаг в связи с неблагополучным положением в стране.
По мнению Делягина, война может помочь киевскому режиму держать людей в подчинении.
«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят…. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — заявил депутат.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится под влиянием радикальных элементов своей страны.