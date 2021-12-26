В феврале и марте следующего года существует опасность нападения Украины на Россию. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Михаил Делягин на своём YouTube канале

Как предположил депутат российского парламента от партии «Справедливая Россия», Украина может решиться на такой шаг в связи с неблагополучным положением в стране. Делягин: В России не осталось идиотов, которые бы верили украинскому государству © РИА Новости, Владимир Трефилов

По мнению Делягина, война может помочь киевскому режиму держать людей в подчинении.

«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят…. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — заявил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится под влиянием радикальных элементов своей страны.