Неопытность президента Украины Владимира Зеленского и его окружения может привести к ужасающим последствиям. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 декабря в американской газете The New York Times

Автор статьи указывает, что многие приближенные украинского лидера, как и он, являются выходцами из мира шоу-бизнеса и не имели политического опыта до своих назначений на высокие посты. «Поработать по своему окружению»: Бортник сказал, как Зеленский может спасти свой рейтинг © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Разные страны выбирают своих лидеров из различной среды, в том числе военной и академической, однако украинское правительство, возможно, является первым, обильно привлекающим их из телевизионных и кинокомедий», — указывает автор.

Далее он рассказывает, что к таким назначенцам относятся советники президента Украины, законодатели, администраторы и даже глава разведслужбы

По мнению американского журналиста, неопытность президента и его окружения может привести к войне между Украиной и РФ, что также негативно отразится на Соединённых Штатах.