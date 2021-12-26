Таким образом Путин ответил на вопрос ведущего программы, Павла Зарубина, о том, каким может быть «военно-технический ответ России», если США и НАТО отвергнут российские предложения.
«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — указал российский лидер.
На прошлой неделе Россия выдвинула предложения США и НАТО о гарантиях обеспечения взаимной безопасности.
Они включают отказ НАТО от любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
Затем Путин заявил, что Россия даст «военно-технический ответ» Западу, если тот проигнорирует предложения.