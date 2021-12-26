ЕС не имеет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба в связи с программой импортозамещения. Об этом заявил агентству РИА Новости 26 ноября член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков

Его заявление стало ответом на жалобу Евросоюза во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием к России о выплате 290 миллиардов евро в виде компенсации за ущерб от этой программы.

Цеков напомнил, что она стала ответом на введённые ранее против РФ санкции. Украина проиграла апелляцию в ВТО по иску России © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить её сами», — заявил законодатель.

По его словам, Россия потеряла из за санкций около триллиона долларов, и до того, как обращаться с подобными требованиями, ЕС должен был бы возместить эти потери.