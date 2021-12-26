Его заявление стало ответом на жалобу Евросоюза во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием к России о выплате 290 миллиардов евро в виде компенсации за ущерб от этой программы.
Цеков напомнил, что она стала ответом на введённые ранее против РФ санкции.
«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить её сами», — заявил законодатель.
По его словам, Россия потеряла из за санкций около триллиона долларов, и до того, как обращаться с подобными требованиями, ЕС должен был бы возместить эти потери.