Заседание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января, сообщает 26 декабря турецкое агентство Анадолу

Полуофициальное турецкое агентство ссылается на свои источники в военном блоке.



По их словам, такое решение принял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



США отказали России в предложениях по НАТО © voicesevas.ru / voicesevas.ru / Перейти в фотобанк



В тот же день в Брюсселе должно состояться заседание начальников генштабов стран — членов НАТО, указывается в сообщении «Анадолу».

Ранее Россия опубликовала проекты договора о безопасности с США и соглашения с НАТО.

В документы включены, в частности, положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО.

Как заявлял агентству РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США отвергнут эти проекты, это может привести к усилению напряжённости.