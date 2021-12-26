Полуофициальное турецкое агентство ссылается на свои источники в военном блоке.
По их словам, такое решение принял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Собеседник агентства указал, что Россия проинформирована об этом.
В тот же день в Брюсселе должно состояться заседание начальников генштабов стран — членов НАТО, указывается в сообщении «Анадолу».
Ранее Россия опубликовала проекты договора о безопасности с США и соглашения с НАТО.
В документы включены, в частности, положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО.
Как заявлял агентству РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США отвергнут эти проекты, это может привести к усилению напряжённости.