Он заявил, что существующие проблемы созданы самими европейскими странами.
Представитель российской компании отметил, что поставки природного газ в Германию, Турцию, Болгарию, Сербию, Данию, Финляндию, Польшу и Италию в этом году превысили прошлогодние показатели.
«Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даём мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемыми, и не соответствующими действительности», — заявил Куприянов
В этом году неоднократно звучали обвинения в адрес России в связи с энергетическим кризисом в Европе.
В частности, 24 декабря эксперты британской газеты Financial Times заявили, что сокращение поставок от «Газпрома» в Европу вызвало такой кризис в Британии.