«Газпром», как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов. Об этом заявил представитель компании Сергей Куприянов, выступая 25 декабря в эфире телеканала «Россия-1»

Он заявил, что существующие проблемы созданы самими европейскими странами. «Газпром» приостановил поставки газа в Германию через Польшу © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Представитель российской компании отметил, что поставки природного газ в Германию, Турцию, Болгарию, Сербию, Данию, Финляндию, Польшу и Италию в этом году превысили прошлогодние показатели.

«Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даём мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемыми, и не соответствующими действительности», — заявил Куприянов

В этом году неоднократно звучали обвинения в адрес России в связи с энергетическим кризисом в Европе.

В частности, 24 декабря эксперты британской газеты Financial Times заявили, что сокращение поставок от «Газпрома» в Европу вызвало такой кризис в Британии.