Евросоюз предъявил России претензии на сумму в 290 млрд евро перед Всемирной торговой организацией (ВТО), сообщает 26 декабря газета «Известия»

В ЕС заявили, что на такую сумму Россия нанесла ему ущерб своей политикой импортозамещения. В ВТО согласились рассмотреть претензию, которая станет одной из крупнейших в истории регулирующей организации, утверждает газета. Россия готовится к выходу из ВТО - сенатор © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Известия» рассказывает, что претензии Евросоюза связаны с тремя предпринятыми в РФ мерами: «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.



Евросоюз утверждает, что эти ограничения ставят иностранных производителей в экономически менее выгодные условия и лишают возможности здоровой конкуренции.



Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, за комментариями к которому обратилось издание, заявил, что претензии ЕС беспочвенны.

«Точно такой же подход применяется в Европейском союзе, США и Китае: в них тоже предпринимаются усилия по увеличению доли национальной продукции в структуре промышленного баланса за счет использования самых различных методов, начиная от введения торговых барьеров и заканчивая организацией закупок для стратегических отраслей путем формирования их условий под своих производителей», — указал Хазанов.