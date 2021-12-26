В ЕС заявили, что на такую сумму Россия нанесла ему ущерб своей политикой импортозамещения. В ВТО согласились рассмотреть претензию, которая станет одной из крупнейших в истории регулирующей организации, утверждает газета.
«Известия» рассказывает, что претензии Евросоюза связаны с тремя предпринятыми в РФ мерами: «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.
Евросоюз утверждает, что эти ограничения ставят иностранных производителей в экономически менее выгодные условия и лишают возможности здоровой конкуренции.
Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, за комментариями к которому обратилось издание, заявил, что претензии ЕС беспочвенны.
«Точно такой же подход применяется в Европейском союзе, США и Китае: в них тоже предпринимаются усилия по увеличению доли национальной продукции в структуре промышленного баланса за счет использования самых различных методов, начиная от введения торговых барьеров и заканчивая организацией закупок для стратегических отраслей путем формирования их условий под своих производителей», — указал Хазанов.