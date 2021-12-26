Портман принимал участие в состоявшейся в тот же день видеоконференции президента Украины Владимира Зеленского и группы американских конгрессменов и сенаторов.
«Я настоятельно призываю администрацию Байдена начать увеличивать военную помощь, в том числе летальную, нашим союзникам. Россия должна знать, что любые наступательные военные действия, которые она предпримет против Европы, дорого ей обойдутся», — говорится в сообщении на сайте сенатора.
Американские власти неоднократно заявляли о «необычной» концентрации войск РФ вблизи Украины, и заявляли об угрозе российского вторжения.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее утверждал, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов.
Он заявил, что «совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами».