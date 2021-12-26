Портман принимал участие в состоявшейся в тот же день видеоконференции президента Украины Владимира Зеленского и группы американских конгрессменов и сенаторов.

«Я настоятельно призываю администрацию Байдена начать увеличивать военную помощь, в том числе летальную, нашим союзникам. Россия должна знать, что любые наступательные военные действия, которые она предпримет против Европы, дорого ей обойдутся», — говорится в сообщении на сайте сенатора.

«Выглядят идиотами». Финский эксперт о применении Украиной Байрактаров и Джавелинов
«Выглядят идиотами». Финский эксперт о применении Украиной Байрактаров и Джавелинов
© commons.wikimedia.org, Petri Krohn
Американские власти неоднократно заявляли о «необычной» концентрации войск РФ вблизи Украины, и заявляли об угрозе российского вторжения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее утверждал, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов.

Он заявил, что «совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами».