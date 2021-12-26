20 американских конгрессменов и сенаторов обсудили возможность привлечения США к процессу мирного урегулирования в Донбассе в ходе видеоконференции, сообщила 24 декабря пресс-служба украинского лидера

По данным пресс-службы, в ходе разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и на её границах с Россией. Во время беседы Зеленский также утверждал, что большое количество российских войск якобы продолжает находиться поблизости от границ с Украиной.

«Была отмечена важность привлечения Соединённых Штатов к процессу мирного урегулирования», — отмечается в заявлении пресс-службы.

Зеленский заявил, что против РФ нужны превентивные санкции © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

На встрече отмечалась важность поддержки Соединёнными Штатами намерения Украины по вступлению в НАТО, указывается в сообщении пресс-службы.

Ранее МИД РФ передал США проекты соглашений по гарантиям в сфере безопасности, включающие отказ НАТО от любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Москва опровергает эти утверждения, отмечая, что Россия никому не угрожает, а передвижение войск по территории страны является её внутренним делом.