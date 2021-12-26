Ранее официальный представитель Государственного департамента США Джен Псаки заявила, что США не готовы предоставить России гарантий безопасности и невступления Украины в Альянс по линии НАТО. Возможные ответные меры РФ описал в интервью Украина.ру обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Президент РФ Владимир Путин уже не верит в Минские соглашения, и использует их лишь как способ давления на Киев и на Запад, убеждён эксперт.

«Естественно, что никто не собирается отдавать Донбасс Украине. Донбасс может воссоединиться с Украиной только в том случае, если Украина станет частью России через Евразийский союз и другие многоступенчатые формы переориентации на Россию», — сказал Акопов. НАТО делают из Украины военный плацдарм для борьбы с РФ - МИД © Facebook, Операція об'єднаних сил

Москва может пойти на юридическое присоединение Донбасса, в случае если переговоры с Западом зайдут в тупик, отметил эксперт.

«Но это будет зависеть от общего хода борьбы за Украину. Если переговоры по гарантиям безопасности сорвутся, Москва может сломать всю эту схему, признав независимость Донбасса или вообще включив его в состав РФ в соответствии с референдумом», — заявил Акопов.

Но даже такие действия не станут окончанием войны за Украину, считает Акопов. Это будет выходом на новые позиции, с которых Россия и дальше будет требовать гарантий невступления Украины в НАТО.

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