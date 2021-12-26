Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от США и НАТО гарантий по невступлению Украины в альянс. В случае отказа Запада Россия предпримет жёсткие ответные меры, рассказал в интервью Украина.ру заместитель директора российского Института национальной стратегии Александр Костин

Официальный представитель Государственного департамента США Джен Псаки ранее заявила, что США не готовы предоставить России гарантий безопасности и невступления Украины в Альянс по линии НАТО. Костин назвал вероятные ответные меры Москвы.



«Синхронизация активности с Китаем, Пекин поддержал предложения Москвы по демилитаризации. Плюс выход из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), который мы еще поддерживаем…Мы усиливаем свое присутствие на Тихоокеанском театре, помогаем усиливаться Китаю, параллельно начинаем вынужденную милитаризацию Белоруссии», — сказал эксперт. Подергать тигра за усы чужими руками. Зачем Литва и Украина дразнят Китай © president.gov.ua

Россия будет синхронизировать действия с Китаем — в случае обострения в Донбассе последуют ответные шаги с Тайванем и наоборот, заключил эксперт.

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