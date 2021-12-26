Политика России по отношению к Украине будет зависеть от переговоров по взаимной безопасности с Западом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Президент РФ Владимир Путин не раз обозначал, что пока Украиной не будут выполняться Минские соглашения, никаких переговоров между Москвой и Киевом не будет. Основной тактикой российских властей выбрано давление на Запад с целью получения гарантий невступления Украины в НАТО.

«Это основная линия, которую Путин сегодня в очередной раз ужесточил, заявив, что нам нужны немедленные гарантии…Понятно, что это вызовет на Западе и на Украине нервозность и они воспримут это как подтверждение о «готовящемся вторжении». Понятно, что никакого вторжения не будет», — сказал Акопов. Акопов: Путин уже не верит в Минские соглашения © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Тем не мене, Путин не будет давать гарантий "ненападения" на Украину в целях большего давления на Запад, заключил эксперт.

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