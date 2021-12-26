Президент Украины Владимир Зеленский не обладает ни полномочиями, ни субъектностью для ведения переговоров от лица своей страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Александр Жилин

Разрешение конфликта на Украине напрямую зависит от желания западных стран списать свои долги и обязательства: в интересах хозяев денег развязывать региональные войны, чтобы сослаться на форс-мажорные обстоятельства, утверждает эксперт.

«В этом смысле сложно прогнозировать. Если кто-то думают, что президенты стран что-то решают, то это глубокое заблуждение. Глобальные решения принимаются в других местах. И когда я слышу политологов, которые апеллируют к Зеленскому, то это тоже самое, что апеллировать к стулу. Ну нет у человека никаких полномочий», — сказал Жилин. Жилин рассказал, как Россия противостоит украинской террористической угрозе © скриншот видео ЦОС ФСБ России

У Зеленского есть лишь одно право, данное ему как марионетке — грабить собственный народ. Это тот бонус, которым оплачивается измена Родине, заключил эксперт.

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