В государствах бывшего СССР в качестве государственной идеологии доминирует этнический национализм. Этот фактор играет против их сохранения, утверждает в интервью изданию Украина.ру специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Этнический национализм может привести постсоветские республики к краху, уверен эксперт. Стариков рассказал, где в СНГ вспыхнет новый Майдан - видео © Украина.ру

«Этнический национализм — это как вирус. Потому что рано или поздно отвергаются народы, населяющие эту страну, потом отвергаются соседи, потом начинается разброд среди своих…Этот фактор играет против сохранения этих государств. Это главная внутренняя проблема. Все остальное — это вопрос выживания этих государств. Они пытаются балансировать между Востоком и Западом, между Евросоюзом и ЕАЭС», — сказал Суздальцев.

Балансировать пытался Янукович, и для него это закончилось плохо. Скорее всего, точка отсчёта ещё не пройдена, и государства бывшего СССР продолжают склоняться к западному вектору. Поворот на Запад пройдёт тогда, когда Россия представит республикам пример реальной мягкой силы, заключил эксперт.

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