Сверхвысокие цены на газ спровоцировали серьёзные трудности в энергосфере Европы. О том, стоит ли пользователям из Старого Света ждать веерных отключений этой зимой рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Ранее европейская компания-производитель электроэнергии Trafigura предупредила, что из-за малых запасов газа в ЕС стоит ожидать веерных отключений электроэнергии.

«Очень многое будет зависеть от температур. И самое страшное, если будут какие-то проблемы с газоснабжением во второй половине зимы, даже скорее в феврале-марте, и в этот же момент ударят морозы. К концу зимы из подземных хранилищ газа достают практически все, что возможно. Остаются очень маленькие объемы, и ежесуточно извлекать оттуда можно все меньше и меньше газа», — рассказал Юшков. Кроме как у «Газпрома» Украине не у кого купить газ – Землянский © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Если подземные хранилища Европы будут опустошены, то в регионах или отдельных странах Европы могут возникнуть сложности: будут введены графики энергоснабжения, заключил эксперт.

Ранее в "Газпроме" заявили, что европейские страны потратили более 40% газа из своих подземных хранилищ.