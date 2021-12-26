Экономики бывших союзных республик меньше российской в десятки раз, и Россия не пострадает, если закроется от них. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Когда на Украине говорят, что «Россия потеряла Украину», то я всегда отвечаю, что это «Украина потеряла Россию», сказал Суздальцев. Считали, что Россия будет их колонией: Суздальцев о судьбе постсоветских республик © Екатерина Чеснокова

«Экономика Армении меньше экономики России в 100 раз. Экономика Таджикистана меньше экономики России в 140 раз. Экономика Белоруссии меньше экономики России в 33 раза. Мы от них никак не зависим, и если с их экономикой что-то произойдет, то мы даже не заметим», — рассказал эксперт.

В мифологии и восприятии политических классов бывших союзных республик Россия воспринимается как дойная корова. К сожалению, Россия не пользуется своим положением как крупнейшего евразийского государства, заключил эксперт.

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