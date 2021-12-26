Президентам удалось договориться по двум важным пунктам повестки, указал эксперт.
«Во-первых, все, что связано с борьбой с киберпреступлениями. Мы знаем, что резко сократилось количество атак на стратегические объекты в США. Во-вторых — президенты договорились о реализации зеленой повестки, того, что касается Парижских соглашений…Третью тему обсуждения пока не удалось осуществить — это вопросы мировой безопасности», — рассказал Баширов.
Третья тема обсуждения — вопросы взаимной безопасности, пока что остаются в повестке переговорного процесса, заключил эксперт.
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