Белоруссия первой из союзных республик ввела собственную таможню и валюту, и на предложение Ельцина об объединении парламент страны ответил отказом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Белоруссия не хотела входить в состав РФ, особенно после разгромного референдума на Украине в декабре 1991 года, который и похоронил Советский Союз. Если бы Россия и Украина остались вместе, Союз бы сохранился, считает эксперт.

«Ельцин приехал в Минск, выступил в парламенте и сказал, что поскольку мы братские народы, то давайте хотя бы мы останемся вместе. Парламент был против. Он и сейчас против. Ему нужна ресурсно-финансовая поддержка, а не политическая. Напомню, что за все годы союзничества Белоруссия не оказала России никакой поддержки. Ни в чем. Мы тащим эту интеграцию на себе», — заявил Суздальцев. Ищенко рассказал, почему на самом деле Кучма и Кравчук повели Украину к катастрофе © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

После обращения Ельцина первый президент РФ вместе с председателем Верховного Совета Белорусии Станиславом Шушкевичем и главой Украины Леонидом Кравчуком подписали Беловежские соглашения. Речь шла о конфедерации, но Белоруссия отказала и в этом, заключил эксперт.

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