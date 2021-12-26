Силы Запада пытаются свергнуть президента Белоруссии Александра или хотя бы доставить больше проблем России, вводя против республики санкции. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Даже если Западу не удастся убрать Лукашенко, то они создадут проблемы России, так как все проблемы белорусской экономики — это проблемы российского финансирования, подчеркнул эксперт.

«Можно отказаться от Лукашенко, но тогда они его быстро помножат на ноль…Если поддержать Лукашенко, то это относительно небольшая, но ощутимая нагрузка. Евросоюз санкциями пытается сделать эту нагрузку еще более ощутимой, а США еще пытаются использовать эту ситуацию для того чтобы организовать разрыв отношений России с Евросоюзом», — сказал Ищенко. В СБУ опровергли преследование депутата Рады за встречу с Лукашенко © president.gov.by

У каждого игрока свой интерес, и Лукашенко вписывается в эти интересы только как личность страдательная. Запад будет его добивать без намерения добить, заключил эксперт.

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