России необходимо создать государственную идеологию и определиться с национальными целями. Об этом в интервью Украина.ру рассказал израильский политик, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми

Россия должна определить, что она на самом деле из себя представляет, сказал Кедми.

«Россия должна определить, в первую очередь, что она такое. Когда говорят, Россия — что такое Россия? Что такое народ России? Каковы национальные интересы? В соответствии с этим, каковы национальные ориентиры, цели. И, исходя из этого, определить, что мешает, что угрожает, что необходимо для достижения этих целей. Границы — это результат этого», — заявил эксперт. Кедми назвал виновных в развале Советского Союза © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Президент России начал это понимать, и поставил основную цель — обеспечить безопасность страны, её территориальную целостность, и нейтрализовать угрозы из приграничья, заключил Кедми.

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