Главная проблема России - отсутствие национально ориентированной элиты. Об этом в интервью Украина.ру рассказал израильский политик, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми

Отсутствие государственной элиты с национальным мышлением в России, стране, которой нуждается в этом больше всего, является большой проблемой, считает Кедми.

«В каждой стране её развитие, её существование, тем более если страна большая, если страна развита, и если вокруг есть недоброжелатели, зависит от того, есть ли в стране государственная элита, которая в состоянии оценить состояние страны и найти правильные решения тем проблемам, которые стоят перед страной, для усиления и укрепления этой страны и её населения», — сказал эксперт.

Единственной страной, которая сейчас обладает государственной элитой, Кедми называет Китай. Кедми: Бог сжалился над Россией и сменил власть © скриншот Украина.ру

«Государственная элита, которая после Мао Цзэдуна постоянно ставит во главе себя всё более и более успешных руководителей, проверяя, выверяя и измеряя способность их решать государственные проблемы. Все они прошли эту школу, все они выдержали эти экзамены. Последний — это Си Цзиньпин. И результат, что Китай сегодня такой, — это не только из-за китайского народа», — заявил Кедми.

Россия же на правильном пути, но ей это только предстоит доказать, и только качество элиты определит, будет ли Россия существовать через 50 лет, заключил эксперт.

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