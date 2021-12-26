Разрушение хозяйственных цепочек в 90-е нанесло серьёзный удар по экономикам бывших советских республик, отметил эксперт.
«Евразийская интеграция безальтернативна, во всяком случае в ряде областей, включая экономику и оборону…Евразийский экономический союз как раз направлен на восстановление этих отношений и уже показал позитивное влияние на экономику и развитие промышленности во всех странах-участницах», — сказал Мендкович.
То же самое касается обороны: ситуация в Афганистане показала, что помощь странам ОДКБ могут оказать только они сами: американцы оставили соседей Афганистана наедине с террористами, указал эксперт.
Очевидно, что евразийским и постсоветским государствам нужно выстраивать коллективную оборону. Нас за нас никто не защитит, мы сами ответственны за свое будущее, заключил Мендкович.
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