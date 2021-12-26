Экономика и промышленность России и Казахстана создавались в рамках общего пространства, и ЕАЭС создан для восстановления этих отношений. У Казахстана нет альтернативы еврайзиской интеграции, уверен глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Разрушение хозяйственных цепочек в 90-е нанесло серьёзный удар по экономикам бывших советских республик, отметил эксперт.

«Евразийская интеграция безальтернативна, во всяком случае в ряде областей, включая экономику и оборону…Евразийский экономический союз как раз направлен на восстановление этих отношений и уже показал позитивное влияние на экономику и развитие промышленности во всех странах-участницах», — сказал Мендкович. Грозин рассказал о единственной проблеме, с которой столкнулся Казахстан и Назарбаев © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

То же самое касается обороны: ситуация в Афганистане показала, что помощь странам ОДКБ могут оказать только они сами: американцы оставили соседей Афганистана наедине с террористами, указал эксперт.

Очевидно, что евразийским и постсоветским государствам нужно выстраивать коллективную оборону. Нас за нас никто не защитит, мы сами ответственны за свое будущее, заключил Мендкович.

Полностью интервью можно прочитать здесь.