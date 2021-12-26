На территории Казахстана действуют две биолаборатории, контролируемые США, финансируемые напрямую Пентагоном. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

Американские биолаборатория в поселке Гвардейский Джамбылкой области и центральная референс-лаборатория в Алматы фактически являются военными базами Запада и нарушают обязательства Казахстана в рамках ШОС и ОДКБ, отметил эксперт.

«Эти объекты были построены на деньги США и сейчас продолжают работать на американские и немецкие деньги, причем на именно деньги департамента обороны и Бундесвера. В них в качестве научных сотрудников работают представители Вооруженных сил США, Германии и Великобритании. Фактический контроль над ними осуществляют американские офицеры, которые находятся в Казахстане под формально дипломатическим статусом», — сказал Мендкович. «Идиотов нет». Грозин о том, что сделает Россия, если Казахстан пойдет по пути Украины © РИА Новости, Александр Натрускин

Сейчас осуществляются попытки построить третью лабораторию: речь идёт о серьёзных рисках для региона и работе с опасными для человека штаммами с целью создания биологического оружия, рассказал Мендкович.

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