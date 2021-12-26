Ранее парламент Казахстана окончательно одобрил поправки в законопроект "О вывесках". Согласно нему, закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и на вывесках. Это в интервью Украина.ру прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

Законопроект был внесён в парламент группой депутатов-националистом во главе с Бериком Абдыгалиулы, которого Мендкович называет "зоологическим националистом", имеющим связи с США. Согласно документу, использование русского языка в вывесках и рекламе становится необязательным.

Проект закона отправлен на подпись президенту Касыму-Жомарту Токаеву, и в случае подписания может привести к серьёзным и негативным последствиям для властей, уверен эксперт. «Идиотов нет». Грозин о том, что сделает Россия, если Казахстан пойдет по пути Украины © РИА Новости, Александр Натрускин

«Если власть и дальше будет потворствовать экстремистам и неонацистам, речь может идти об угрозе самой власти…Ситуация может развиваться. В конце концов, значительная часть электората может осознать, что она может оказаться под угрозой фактического апартеида, и начнет сопротивляться, создавая свои организации», — сказал Мендкович.

Принятие законопроекта может привести к тому, что нынешнее поколение элит во главе с Токаевым утратит контроль над ситуацией, и вопросами внешней и внутренней политики страны будут заниматься другие силы, заключил эксперт.

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