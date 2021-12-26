"Национальное достояние" Украины - газотранспортная система, с каждым годом деградирует. У Германии есть на неё планы, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов

Ранее Андрей Золотарёв в интервью Украина.ру спрогнозировал, что при сохранении статуса-кво украинская ГТС необратимо придёт в негодность через 10-15 лет.

«Меркель и немцы в свое время пытались купить украинскую ГТС. Такие переговоры были, но тогда американцы вмешались, и идея не была реализована. Чем дальше будет деградировать украинская ГТС и чем меньше сил будет у Украины ее поддерживать, тем больше вероятность того, что Германия вернется к этому вопросу», — сказал Асафов. Золотарёв рассказал о будущем украинской ГТС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Летом 2021 года советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль призвала к созданию международного консорциума для поддержания жизнеспособности ГТС Украины.

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