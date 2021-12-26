Украинский астролог Влад Росс на днях рассказал, представителям каких знаков зодиака в 2022 году повезет в финансовой сфере, передает УНИАН

Никаких салатов: украинский астролог дал совет насчет новогоднего меню © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Рыб. В следующем году им очень повезет в финансовом плане, особенно, что касается инвестиций. Несмотря на то, что для Водолеев этот год будет непростым, в начале и конце года они смогут получить хорошую прибыль», — заверил эксперт по звездам.

Он подчеркнул, что «миллионерами» в будущем году могут также стать люди, родившиеся под знаком Овна.

«Вот этому знаку Зодиака будет фартить абсолютно во всем. Он прям будет звездой следующего года. Но стоит помнить, что то, что вы посеете весной, даст плоды осенью. Поэтому расслабляться не стоит», — сказал астролог.

Недавно Росс также заверил, что будущий год принесет катастрофы, катаклизмы, потопы и даже падение астероида.