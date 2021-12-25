Харьковскую областную госадминистрацию возглавил Олег Синегубов. Соответствующий указ 24 декабря подписал Владимир Зеленский

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ <…> о назначении Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации»,- говорится на сайте президента Украины.

Харьковскую область возглавит человек Авакова © gordonua.com

Ранее Синегубоы возглавлял Полтавскую ОГА. По данным СМИ, он связан с экс-главой МВД Украины Арсеном Аваковым.