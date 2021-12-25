«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ <…> о назначении Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации»,- говорится на сайте президента Украины.
Кандидатура Синегубова была согласована в администрации Зеленского еще 15 декабря. Отмечается, что Зеленский считает важным назначение нового главы Харьковской области, поскольку она граничит с РФ.
Ранее Синегубоы возглавлял Полтавскую ОГА. По данным СМИ, он связан с экс-главой МВД Украины Арсеном Аваковым.
По данным СМИ, он связан с экс-главой МВД Украины Арсеном Аваковым
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